Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ενός λυκείου σχολείου έπεσε σε γκρεμό σε αγροτική περιοχή στη βόρεια Κολομβία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Σε ανάρτηση στο X, ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.