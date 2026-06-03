Έντεκα παιδιά-στρατιώτες σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μάχες μεταξύ αντίπαλων ομάδων, που έχουν αποσχισθεί από την πρώην αντάρτικη οργάνωση FARC σε περιοχή του Αμαζονίου στην Κολομβία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Από τις συγκρούσεις ανάμεσα στην ομάδα του Ιβάν Μορντίσκο, του πλέον καταζητούμενου εγκληματία της χώρας, και εκείνη του αποκαλούμενου Καλάρκα, σκοτώθηκαν 48 άνθρωποι στην περιφέρεια Γκουαβιάρε, όπου και οι δύο διεκδικούν τα έσοδα από την παραγωγή κοκαΐνης και τα παράνομα ορυχεία.

Αφού εξέτασε τις σορούς, το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 11 από τους νεκρούς μαχητές ήταν ανήλικοι. Πέντε σοροί δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.

«Είναι τρομερό να αλληλοσκοτώνονται άνθρωποι που αποτελούν το μέλλον της Κολομβίας», δήλωσε στο Blu Radio ο Αριέλ Κορτές, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής.

Πολλοί ανήλικοι στρατολογούνται από ένοπλες ομάδες στην Κολομβία. Το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη κατέγραψε 386 τέτοιες περιπτώσεις το 2025.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι ανήλικοι στρατολογούνται ως επί το πλείστον μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου η κρατική παρουσία είναι ελλιπής.

«Θυσιάζουμε παιδιά στα οποία αρνούμαστε το δικαίωμα για ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε χθες η Ίρις Μαρίν, η Συνήγορος του Πολίτη.

Ο αριστερός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του στις 7 Αυγούστου, προσπάθησε μάταια να διαπραγματευτεί τον αφοπλισμό των κολομβιανών ανταρτών.

Ο υποψήφιος της ακροδεξιάς, ο οποίος προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου, υπόσχεται να πολεμήσει μετωπικά τις ένοπλες ομάδες.

«Το κράτος δεν μπορεί να σταματήσει» μπροστά στη χρήση παιδιών ως «ανθρώπινων ασπίδων». Είναι ένα «σόφισμα της αριστεράς (…) το κράτος δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη συνταγματική και νομική του υποχρέωση να ασκεί βία», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ο αριστερός αντίπαλός του, Ιβάν Σεπέδα, προτείνει τη συνέχιση του διαλόγου που ξεκίνησε ο απερχόμενος πρόεδρος.