Έκρηξη σε παράνομο εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή αστυνομία την Παρασκευή.

Εξερράγη φιάλη υγραερίου

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε «τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου», ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Χέιρο Ουρέα Ρόσο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων στον νομό Ναρίνιο, μια περιοχή με μεγάλες καλλιέργειες κόκας και σημαντική παρουσία ανταρτών. Τα θύματα εργάζονταν για λογαριασμό μιας παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ