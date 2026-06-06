Τουλάχιστον έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη παραμένει εγκλωβισμένος μετά από ισχυρή έκρηξη αερίου σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Σουτατάουσα, περίπου 74 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μπογκοτά, και αποδίδεται σε υψηλή συγκέντρωση αερίου μεθανίου στο εσωτερικό των στοών.

Προχθές, λίγο μετά την έκρηξη, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό του πρώτου ανθρακωρύχου, ενώ ο απολογισμός έγινε βαρύτερος χθες Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκαν τα πτώματα ακόμη πέντε εργαζομένων, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές μέσω της πλατφόρμας Χ.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός έβδομου εργαζομένου που παραμένει παγιδευμένος κάτω από τη γη, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η εξόρυξη άνθρακα αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Σουτατάουσα, ωστόσο τα φονικά περιστατικά είναι συχνά. Η έλλειψη επαρκούς εξαερισμού οδηγεί σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων, ειδικά σε μονάδες που λειτουργούν χωρίς άδεια και με υποτυπώδη μέτρα ασφαλείας.

Μόνο μέσα στο προηγούμενο διάστημα, η περιοχή έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος. Τον Φεβρουάριο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ορυχείο στη γειτονική Γουατσετά, ενώ τον Μάιο, δύο παρόμοια περιστατικά (το ένα εκ των οποίων πάλι στη Σουτατάουσα) στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.