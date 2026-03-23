Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο, της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

BREAKING: Colombian Air Force plane carrying 110 people crashes near Puerto Leguízamo – local media pic.twitter.com/YroHAk1lHG — BNO News Live (@BNODesk) March 23, 2026

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Rescue teams and army personnel have arrived in Puerto Leguízamo, Putumayo, following the crash of a Hercules aircraft. The plane was carrying more than 100 uniformed personnel; so far, 20 military personnel have been rescued. pic.twitter.com/1YdTzDtO2o — CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) March 23, 2026

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.