Δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν την Τρίτη στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπου σημειώθηκε μια σειρά εκρήξεων και συντονισμένων ενόπλων επιθέσεων, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συνολικά σημειώθηκαν δεκαέξι ένοπλες επιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα και δημοτικά κτήρια στην πόλη Κάλι και σε γειτονικούς δήμους, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Κάρλος Φερνάντο Τριάνα μιλώντας στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό La FM.

Στις επαρχίες Κάουκα και Βάλε δεν Κάουκα ο στρατός συγκρούεται με ομάδες που αποσχίσθηκαν από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) οι οποίες υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία το 2016.

Σύμφωνα με τον Τριάνα, οι αντάρτες «γιόρταζαν» την επέτειο του θανάτου, το 2022, ενός διοικητή τους με το προσωνύμιο «Μαγιμπού».

Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Βάλε δελ Κάουκα, στην πρωτεύουσα της οποίας, την Κάλι, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Χαμούντι, το Κορίντο και τη Μπουεναβεντούρα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κολομβίας στον Ειρηνικό.

Μια άλλη έκρηξη έγινε στο Ελ Μπόρντο, που βρίσκεται στη γειτονική επαρχία Κάουκα.

