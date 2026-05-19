Ένα νέο βίντεο που κατέγραψε Κολομβιανός πιλότος κατά τη διάρκεια πτήσης στα 12.500 πόδια έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO), γνωστά πλέον στη σύγχρονη ορολογία ως Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα (UAP).

Το οπτικό υλικό δείχνει ένα αντικείμενο με μεταλλική λάμψη και σχήμα που θυμίζει δίσκο. Το εύρημα αυτό έχει χωρίσει την κοινότητα των ερευνητών και των αναλυτών σε δύο στρατόπεδα, καθώς οι ερμηνείες για την προέλευσή του διίστανται.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ένθερμα ότι το βίντεο αποτελεί ακράδαντη απόδειξη για την ύπαρξη μιας απόρρητης, μη δημοσιοποιημένης τεχνολογίας που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Στον αντίποδα, σκεπτικιστές και αναλυτές επισημαίνουν ότι το αντικείμενο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κοινό ηλιακό μπαλόνι (solar balloon), το οποίο διαθέτει πανομοιότυπο σχήμα και χρώμα με αυτό που εμφανίζεται στην καταγραφή.

Παράλληλα, ειδικοί στην αεροναυπηγική σημειώνουν ότι η εντύπωση πως το αντικείμενο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και προσπερνά το αεροπλάνο ενδέχεται να είναι μια οπτική ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα, η κίνηση αυτή μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά στη μεγάλη ταχύτητα του ίδιου του αεροσκάφους που προσπερνά ένα στάσιμο ή αργά κινούμενο σώμα.

Δείτε το επίμαχο βίντεο: