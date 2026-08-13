Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές και τους κατοίκους στην αγροτική περιοχή του δήμου Σαν Πέδρο ντε Ουραμπά, στο διαμέρισμα της Αντιόχειας στην Κολομβία. Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Minuto 60, ένα λασποηφαίστειο εξερράγη αιφνιδιαστικά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και της τοπικής κοινότητας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο χωριό Μολινίγιο. Το πλέον σοκαριστικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η χρονική συγκυρία, καθώς η υπερχείλιση του ηφαιστείου ξεκίνησε ακριβώς 24 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε μεγάλο μέρος της κολομβιανής επικράτειας την περασμένη Δευτέρα.

Η αποσταθεροποίηση του υπεδάφους προκάλεσε την ανεξέλεγκτη ροή μιας πυκνής, βαριάς και εξαιρετικά θερμής μάζας λάσπης, η οποία κατέβηκε με τεράστια ορμή στις πλαγιές της περιοχής. Στο πέρασμά της, η λάσπη κατάπιε τη βλάστηση και πλημμύρισε βίαια την περιοχή.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών από την τοπική κοινότητα, το φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα αρκετά ζώα στην ευρύτερη περιοχή να χάσουν τη ζωή τους.

Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, ενώ δεν έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές σε σπίτια της περιοχής.

Πώς συνδέεται με τον σεισμό

Ειδικοί γεωλόγοι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο πρόσφατος ισχυρός σεισμός να προκάλεσε ρήγματα στα υπόγεια στρώματα της γης, απελευθερώνοντας συσσωρευμένα αέρια που βρίσκονταν υπό τεράστια πίεση.

Το βόρειο τμήμα της υποπεριφέρειας του Ουραμπά είναι γνωστό για αυτές τις γεωλογικές μορφές. Σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου της Αντιόχειας, η έντονη δραστηριότητα των τεκτονικών πλακών, σε συνδυασμό με την πλούσια παρουσία ιζημάτων και υπόγειων αερίων, ευνοεί τη δημιουργία τέτοιων δομών.

Από τα 62 καταγεγραμμένα λασποηφαίστεια στην Κολομβία, τα 19 βρίσκονται στην περιοχή του Ουραμπά. Αυτοί οι σχηματισμοί εγκυμονούν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ηφαίστεια (όπως το Ελ Ρουίς).

Δεν εκτοξεύουν λάβα ή τέφρα, ωστόσο η δραστηριότητά τους χαρακτηρίζεται από τη βίαιη αποβολή αερίων, νερού και λάσπης.

Αυστηρές συστάσεις και μέτρα ασφαλείας

Οι τοπικές Αρχές απηύθυναν αυστηρή σύσταση στους κατοίκους να μην πλησιάζουν στο σημείο της δραστηριότητας και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρήσουν στη μορφολογία του εδάφους.

Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στις πληγείσες περιοχές. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ακόμη και αν το φαινόμενο δείχνει να έχει εξασθενήσει, η αστάθεια του εδάφους είναι τέτοια που απαιτείται αυστηρή και λεπτομερής επιθεώρηση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πριν επιτραπεί η επιστροφή των πολιτών.