Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας («Isaias»), που σχηματίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού, θα μπορούσε να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και να γίνει ο πρώτος κυκλώνας της εποχής στον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), η τροπική καταιγίδα, η οποία είχε εντοπιστεί σήμερα σε απόσταση περίπου 420 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Πουέρτο Προγκρέσο, στο Μεξικό, αναμένεται να προσεγγίσει την Παρασκευή τις αμερικανικές ακτές, που συνορεύουν με το βόρειο τμήμα του Κόλπου του Μεξικού.

To φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους φέρνει μαζί του ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Το NHC κάλεσε τους κατοίκους της ζώνης που εκτείνεται από τη Λουιζιάνα στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας να προετοιμαστούν για τη μετατροπή της καταιγίδας σε κυκλώνα.