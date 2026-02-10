Την ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οποίας τα θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού θα μπορούν εύκολα να λαμβάνουν βοήθεια, τον συντονισμό των εθνικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση επιβλαβών συμπεριφορών στο διαδίκτυο, καθώς και την πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) μέσω της προώθησης καλύτερων και ασφαλέστερων ψηφιακών πρακτικών, είναι τα εργαλεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Σχέδιο Δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, που παρουσίασε σήμερα στο Στρασβούργο.

Εφαρμογή για την αναφορά κυβερνοεκφοβισμού

«Η διάθεση μιας εύχρηστης και προσβάσιμης εφαρμογής για την αναφορά περιστατικών κυβερνοεκφοβισμού σε εθνική γραμμή βοήθειας», βρίσκεται στο επίκεντρο του Σχεδίου με την εφαρμογή να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης για παιδιά και εφήβους, επιτρέποντάς τους να αποθηκεύουν και να αποστέλλουν με ασφάλεια αποδεικτικά στοιχεία. Όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα πρότυπο της εφαρμογής, το οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν και να συνδέουν με τις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η Επιτροπή στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του κυβερνοεκφοβισμού, ώστε να συλλέγονται και να συγκρίνονται τα δεδομένα.

Η Επιτροπή προχωράει σε μια σειρά επιπλέον μέτρων. Θα προχωρήσει στην επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) σχετικά με την προστασία των ανηλίκων. Θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές του DSA, με στόχο τη διευκρίνιση του ρόλου τους στην αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου. Θα αντιμετωπίσει τον κυβερνοεκφοβισμό σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο. Θα υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σχετικά με απαγορευμένες πρακτικές. Τέλος, θα διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων διαφάνειας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ