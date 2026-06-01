Παρέμβαση για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησαν οι Βρυξέλλες, ζητώντας την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα της περιοχής, Ανουάρ Ανουνί, απηύθυνε επίσημη έκκληση προς την ηγεσία του Ισραήλ ώστε να βάλει ένα τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει στον Λίβανο.

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.