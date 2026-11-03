Ένα συγκροτημένο πλαίσιο οδηγιών με στόχο την έγκαιρη θωράκιση των πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η αρμόδια Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα κατευθυντήριων γραμμών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κρίσιμη διαχείριση των πρώτων 72 ωρών μετά το ξέσπασμα μιας κρίσης.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας, η πρωτοβουλία επιδιώκει να προσφέρει πρακτικά εργαλεία σε μεμονωμένα άτομα και τοπικές κοινωνίες, ώστε να ανταποκρίνονται με ψυχραιμία και αυτάρκεια στις πρώτες φάσεις σοβαρών συμβάντων.

Παράλληλα με τον οδηγό δράσης, η κ. Λαμπίμπ έκανε γνωστό τον σχεδιασμό για τη θέσπιση της ετήσιας Ημέρας Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια δράση που προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2027.

Στόχος του θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η καλλιέργεια μιας βαθύτερης νοοτροπίας πρόληψης και προστασίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Τα συγκεκριμένα βήματα έρχονται να κουμπώσουν πάνω στην πρόσφατη σύσταση της Κομισιόν για την επιχειρησιακή συνέχεια, η οποία προβλέπει ασκήσεις προσομοίωσης και δοκιμές ακραίων καταστάσεων για τα εθνικά σημεία επαφής πολιτικής προστασίας.

Στην ανακοίνωσή της, που δημοσιεύθηκε στις 3/11/26, η Επιτροπή αναφέρει: «Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ».

Συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης

Συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης, αλλά και επίγνωση του τρόπου αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφής, η Επιτροπή τονίζει ότι η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά βήματα.

Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει σαφές πως η Κομισιόν προσπαθεί να μην προκαλέσει πανικό, αλλά να προετοιμάσει τους πολίτες της.

«Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ», αναφέρθηκε.

«Από την παροχή βοήθειας στους πολίτες για την προστασία τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έως τη διασφάλιση ότι τα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν συμβεί καταστροφή, η ΕΕ παρέχει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική», προστίθεται.

Οι συστάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς:

Αυτονομία 72 ωρών

«Οι πολίτες θα ήταν καλό να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης, ενώ κινητοποιείται η δημόσια βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω βασικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης και τσαντών έκτακτης ανάγκης».

Εκπαίδευση ετοιμότητας

«Ενσωμάτωση της ετοιμότητας στα Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Ηλικίας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς, βοήθεια στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ετοιμότητας από μικρή ηλικία μέσω προσβάσιμων, κατάλληλων για την ηλικία δραστηριοτήτων, χωρίς να δημιουργείται φόβος ή άγχος».

Ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία

«Πιο συμπεριληπτικά μέτρα ετοιμότητας και προσβάσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό ετοιμότητας, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω».

Επικοινωνία κινδύνων και απειλών

«Βοήθεια στις Αρχές να επικοινωνούν τους κινδύνους και τις απειλές πιο αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρες, προσβάσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».