Σταθερή στις αποφάσεις της είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τις επιθέσεις του Ίλον Μασκ για την επιβολή προστίμου 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το X παραβίασε τους κανόνες περί διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), επιβάλλοντας την οικονομική ποινή.

«Η X θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο. Τα 120 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν. Θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

«Υπάρχουν διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάθε απόφαση της Επιτροπής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε ο Ρενιέ.

«Ας μην προτρέχουμε. Μόλις λάβαμε την απόφαση και επιβάλαμε το πρόστιμο στη X. Η εταιρεία πρέπει τώρα να το πληρώσει και έχει 90 ημέρες για να μας απαντήσει», τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ίλον Μασκ, το Σάββατο, απείλησε την ΕΕ:

«Η “ΕΕ” επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμη πιο παρανοϊκό!», έγραψε στην πλατφόρμα.

«Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι Κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους», τόνισε ο Μασκ σε άλλη ανάρτηση.

Το πρόστιμο που επέβαλε η Κομισιόν στον επιχειρηματία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στον Ίλον Μασκ για την πλατφόρμα «X».

Το πρόστιμο ήταν για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σημειώνεται ότι οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

To «μπλε σήμα»: πρόκειται για το σήμα με το τικ σε μπλέ χρώμα που έχουν μόνο οι «επαληθευμένοι λογαριασμοί». Τέτοιοι λογαριασμοί έχουν μεγάλο κοινό ακολούθων. Στο Χ όμως, αν πληρώσει κάποιος ένα συγκεκριμένο ποσό, μπορεί να το αποκτήσει ο οποιοσδήποτε.

Παραπλανά έτσι τους χρήστες, αφού ο καθένας μπορεί να πληρώσει για το μπλε σήμα, καθιστώντας δύσκολο στο κοινό να γνωρίζει το ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε λογαριασμό.