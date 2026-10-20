Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για το τουρκολιβυκό μνημόνιο χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία αντίθετη προς το Δίκαιο της Θάλασσας και υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η τοποθέτηση της προέδρου της Κομισιόν, ήρθε μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της αφρικανικής χώρας να κυρώσει τη λεγόμενη συμφωνία αρχών μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την επικύρωση σήμερα από το Κοινοβούλιο της Λιβύης του λεγόμενου Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος αυτού διατυπώθηκε με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε την πάγια και γνωστή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη», αναφέρει στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We deeply regret the ratification today by the Libyan Parliament of the so-called Libyan-Türkiye Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea. We recall that the EU’s position on this matter was clearly stated by the European Council in 2019 and remains unchanged. This agreement infringes upon the sovereign rights of third states, it does not comply with the Law of the Sea, and is null and void. We reaffirm our solidarity with Greece and Cyprus. We reiterate the EU’s well known position against any outside interference in Libya. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Την ίδια ακριβώς ανάρτηση στο Χ, έκανε λίγο αργότερα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.