Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται να έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του, για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, να κινηθούν προς μια συμφωνία. Την πληροφορία αυτή επιβεβαιώνουν ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, ένας περιφερειακός παράγοντας και τρίτη πηγή με γνώση των εξελίξεων, σύμφωνα με το Axios.

Την ίδια στιγμή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε δημόσια με ολοκληρωτική εξόντωση, στο παρασκήνιο διαμορφώνονταν διπλωματικές διεργασίες. Ακόμη και στενοί συνεργάτες του, δεν ήταν σε θέση να προβλέψουν την έκβαση, μέχρι την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Pakistan’s PM Sharif says US and Iran, along with their allies, agree to an immediate ceasefire everywhere, including in Lebanon and elsewhere, adding that he hopes Islamabad talks would result in sustainable peace https://t.co/At74v6vXJ0 — TRT World (@trtworld) April 8, 2026

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μαζί με αξιωματούχους του Πενταγώνου, προετοιμάζονταν για εκτεταμένους βομβαρδισμούς ιρανικών υποδομών, ενώ προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις του Τραμπ. «Δεν είχαμε ιδέα τι θα συνέβαινε. Ήταν άγριο», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος άμυνας.

#WATCH: US President Donald Trump says that the military had war plans to destroy all bridges and power plants in Iran over a four-hour period if his peace deal deadline is not met. https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/VfA2G0yhd0 — Arab News (@arabnews) April 6, 2026



Παράλληλα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, προετοιμάζονταν για πιθανά ιρανικά αντίποινα μεγάλης κλίμακας, ενώ στο εσωτερικό του Ιράν, πολίτες εγκατέλειπαν τις εστίες τους υπό τον φόβο επιθέσεων.

Κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Στιβ Γουίτκοφ εμφανιζόταν εξαιρετικά εκνευρισμένος, πραγματοποιώντας συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ιρανική αντιπρόταση δέκα σημείων ως «καταστροφή». Ακολούθησαν έντονες διαπραγματεύσεις, με Πακιστανούς μεσολαβητές να μεταφέρουν προτάσεις μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ οι ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Τουρκίας συνέβαλαν στην προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (6/4), οι ΗΠΑ είχαν εγκρίνει μια αναθεωρημένη πρόταση για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκε στον Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις του τελευταίου διημέρου. Η εμπλοκή του παρέμεινε αυστηρά μυστική, καθώς αντιμετώπιζε ενεργή απειλή δολοφονίας από το Ισραήλ και επικοινωνούσε με περιορισμένο και ασφαλή τρόπο με την ηγεσία του καθεστώτος.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Αραγτσί, τόσο στη διαχείριση των συνομιλιών όσο και στην άσκηση πίεσης προς τους Φρουρούς της Επανάστασης για την αποδοχή της συμφωνίας.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η Κίνα, η οποία φέρεται να παρότρυνε το Ιράν να κινηθεί προς μια διπλωματική λύση.