Στα όρια της πλήρους κατάρρευσης βρίσκεται η υγειονομική απόκριση στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο και πιο φονικό ξέσπασμα του ιού Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ στην επικράτειά της.

Με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 1.750, τα κρούσματα να αγγίζουν τα 3.874 και το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo να μην καλύπτεται από εμβόλια, οι γιατροί και οι νοσηλευτές στην πρώτη γραμμή απειλούν με καθολική αποχή από τα καθήκοντά τους, καθώς παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες από την κυβέρνηση.

Ραγδαία εξάρση και εκατοντάδες θύματα από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας του Κονγκό, από την επανεμφάνιση της ασθένειας στα μέσα Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3.874 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.751 θάνατοι.

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην πόλη Μπούνια, πρωτεύουσα της βορειοανατολικής επαρχίας Ιτούρι, όπου συγκεντρώνεται περισσότερο από το 90% των καταγεγραμμένων μολύνσεων.

Παρά το γεγονός ότι η γειτονική Ουγκάντα κατάφερε να συγκρατήσει τη διασπορά και να κηρυχθεί ελεύθερη από τον ιό, στο ανατολικό Κονγκό η μετάδοση επιταχύνεται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς.

Η τρέχουσα έξαρση παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ανησυχητικά χαρακτηριστικά:

Έλλειψη Εμβολίου: Προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo , για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή αποδεδειγμένα αποτελεσματικές θεραπείες, σε αντίθεση με το πιο συνηθισμένο στέλεχος Zaire.

Προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος , για το οποίο ή αποδεδειγμένα αποτελεσματικές θεραπείες, σε αντίθεση με το πιο συνηθισμένο στέλεχος Zaire. Μέγεθος-Ρεκόρ: Μέσα σε μόλις δύο μήνες, το ξέσπασμα ξεπέρασε σε μέγεθος την προηγούμενη μεγάλη επιδημία της χώρας (2018-2020). Πλέον, κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία, πίσω μόνο από την τραγωδία της Δυτικής Αφρικής το 2014-2016 (με πάνω από 11.000 νεκρούς).

Δυσπιστία και ένοπλες επιθέσεις σε νοσοκομεία

Η προσπάθεια των υγειονομικών αρχών να ανακόψουν την πορεία του ιού προσκρούει σε ένα εκρηκτικό υπόβαθρο. Η περιοχή της ανατολικής ΛΔΚ μαστίζεται εδώ και χρόνια από ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμούς πληθυσμών και πλήρη κατάρρευση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον, η βαθιά δυσπιστία των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στις κυβερνητικές αρχές και τις ξένες οργανώσεις, σε συνδυασμό με την παραπληροφόρηση και την άρνηση συμμόρφωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα (όπως οι ασφαλείς ταφές), έχει οδηγήσει σε κύματα βίας:

Τουλάχιστον 12 υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί επιθέσεις και βανδαλισμούς.

και βανδαλισμούς. Στα τέλη Μαΐου, οργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν σε κέντρο θεραπείας αναζητώντας τις σορούς συγγενών τους, αναγκάζοντας το προσωπικό να απομακρύνει εσπευσμένα τους ασθενείς εν μέσω πυροβολισμών.

«Θυσιάζουμε τη ζωή μας»: Απλήρωτοι υγειονομικοί στην πρώτη γραμμή

Μέσα στο Κέντρο Θεραπείας Έμπολα στην Ελίκια της Μπούνια, το οποίο διαχειρίζονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), η κατάσταση είναι τραγική. Η πτέρυγα απομόνωσης 90 κλινών λειτουργεί με πληρότητα 100%, ενώ μόλις δύο ή τρεις νοσηλευτές καλούνται να φροντίσουν δεκάδες βαριά νοσούντες ασθενείς.

«Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Είμαστε μόνο δύο ή τρεις νοσοκόμες που φροντίζουμε ασθενείς με περισσότερες από 10 διαφορετικές παθήσεις».

«Ατυχήματα μπορούν να συμβούν όσο εργάζομαι εδώ.Μερικοί επιθετικοί ασθενείς μπορεί να σας επιτεθούν και να σας μολύνουν. Θυσιάζουμε τη ζωή μας για τους ανθρώπους», δήλωσε στο CNN η Micheline Kayimpa, νοσοκόμα που περνάει τις μέρες της φροντίζοντας ασθενείς που έχουν μολυνθεί από Έμπολα.

Παρά τον τεράστιο κίνδυνο μόλυνσης, καθώς πολλοί υγειονομικοί έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες εβδομάδες πριν ταυτοποιηθεί ο ιός, η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει καταβάλει ούτε έναν μισθό στο προσωπικό από την αρχή της κρίσης.

Πολλοί νοσηλευτές και γιατροί έχουν προχωρήσει σε προειδοποιητικές αποχές, απειλώντας με πλήρες και διαρκές μποϊκοτάζ. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, οι επιδοτήσεις που παρέχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι MSF δεν αρκούν για την επιβίωση των οικογενειών τους, ενώ η κυβερνητική γραφειοκρατία επικαλείται «λάθη στα μητρώα μισθοδοσίας» και πολύπλοκες διαδικασίες επαλήθευσης.

Κυβερνητικές υποσχέσεις και προειδοποιήσεις ανθρωπιστών

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικοινωνιών της ΛΔΚ, Πάτρικ Μουγιάγια Κατέμβε, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι οφειλόμενες πληρωμές βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι υγειονομικοί θα πληρωθούν.

Ωστόσο, εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων προειδοποιούν ότι ο χρόνος τελειώνει. Κάθε ημέρα που ένας υγειονομικός απέχει από τα καθήκοντά του, ο ιός αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα διασποράς, μετατρέποντας την προσπάθεια περιορισμού του σε μια μάχη που «κυνηγάει μια πυρκαγιά από πίσω». Σε περίπτωση που οι υγειονομικοί εγκαταλείψουν οριστικά τα πόστα τους για να αναζητήσουν άλλους πόρους επιβίωσης, το υγειονομικό σύστημα της περιοχής θα καταρρεύσει συμπαρασύροντας χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

ΠΗΓΗ: CNN