Ο απερχόμενος πρόεδρος του Κονγκό-Μπραζαβίλ Ντένις Σάσου Νγκουέσο επανεξελέγη, όπως ήταν αναμενόμενο, για μια πέμπτη συνεχόμενη θητεία, με ποσοστό 94,82%, από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή, ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη τα προσωρινά αποτελέσματα.

Ο 82χρονος Σάσου Νγκουέσο κυβερνά με σιδηρά πυγμή αυτή τη μικρή χώρα της κεντρικής Αφρικής συνολικά πάνω από 40 χρόνια. Η επανεκλογή του σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2031.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ρεϊμόν Ζεφιρίν Μπούλου είπε ότι το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 84,65%, ωστόσο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην Μπραζαβίλ την ημέρα των εκλογών έκαναν λόγο για «ισχνή» παρουσία των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα πρέπει να επικυρωθούν από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει διακοπεί στη χώρα από το πρωί της Κυριακής. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύτηκε και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει, με εντολή των Αρχών. Οχήματα του στρατού και της αστυνομίας περιπολούσαν όλη την ημέρα στους άδειους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου κυκλοφορούσαν ελάχιστοι πεζοί. Αστυνομικοί και στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί επίσης έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Τη Δευτέρα, η κυκλοφορία επιτράπηκε και πάλι στην Μπραζαβίλ, όμως το Ίντερνετ παραμένει κομένο. Πολλοί κάτοικοι πήγαν στις όχθες του ποταμού Κονγκό προσπαθώντας να συνδεθούν στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της γειτονικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Το διαδίκτυο είχε κοπεί επί πολλές ημέρες και κατά τις προεδρικές εκλογές του 2021, όταν ο Σάσου Νγκουέσο εξελέγη με ποσοστό 88,40%.

Η αντιπολίτευση αμφισβητεί συστηματικά αυτές τις εκλογικές διαδικασίες. Φέτος, εκτός του Σάσου Νγκουέσο διεκδικούσαν την προεδρία άλλοι έξι υποψήφιοι, ελάχιστα γνωστοί ή και χωρίς καμία πραγματική πολιτική εμπειρία.

Ο Σάσου Νγκουέσο κυβέρνησε το Κονγκό-Μπραζαβίλ από το 1979 μέχρι το 1992, την εποχή του μονοκομματικού συστήματος. Επανήλθε στην εξουσία δια των όπλων το 1997, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο τεσσάρων μηνών.

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευση μποϊκοτάρησαν τις εκλογές, θεωρώντας ότι δεν είναι ελεύθερες και διαφανείς. Δύο υποψήφιοι των προεδρικών του 2016, ο στρατηγός Ζαν Μαρί Μισέλ Μοκόκο και ο Αντρέ Οκόμπι Σαλίσα παραμένουν ακόμη στη φυλακή αφού τα επόμενα χρόνια καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 ετών για «απόπειρα κατά της εθνικής ασφάλειας».

Το Σύνταγμα απαγορεύει στον Σάσου Νγκουέσο να είναι και πάλι υποψήφιος το 2031, γεγονός που εγείρει αναπόφευκτα το θέμα της διαδοχής του. Ο ίδιος είπε στο AFP ότι «δεν θα παραμείνει αιωνίως στην εξουσία» και ότι «θα έρθει η σειρά των νέων» αλλά αρνήθηκε να υποδείξει κάποιον πιθανό διάδοχό του.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP