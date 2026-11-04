Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στη Γενεύη, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έκανε λόγο για το πιο σοβαρό κύμα χολέρας των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Η κατάσταση επιβαρύνεται δραματικά από το ταυτόχρονο μέτωπο του Έμπολα, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 5.300 ανθρώπους, επί συνόλου 10.400 καταγεγραμμένων μολύνσεων.

Παρότι το 2025 είχε σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ 25ετίας σε αριθμό περιστατικών χολέρας, οι εκτιμήσεις του διεθνούς οργανισμού δείχνουν ότι η φετινή χρονιά θα έχει ακόμη πιο καταστροφικό απολογισμό.

Ορατός ο κίνδυνος διασποράς στην πρωτεύουσα

Το μεγαλύτερο βάρος των μολύνσεων, τόσο της χολέρας όσο και του Έμπολα, εντοπίζεται παραδοσιακά στις ανατολικές επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου. Παρ’ όλα αυτά, οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη γεωγραφική επέκταση της νόσου.

Νέες εστίες έχουν ήδη εμφανιστεί κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Κονγκό, εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ταχεία μεταφοράς του βακτηρίου προς τη δυτική πλευρά της χώρας και την πολυπληθή πρωτεύουσα, Κινσάσα.

Εμπόλεμες ζώνες, καιρικές συνθήκες και εμβολιασμοί

Η διαχείριση της κατάστασης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το παθογόνο εξαπλώνεται σε απομονωμένες κοινότητες όπου μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των ιατρικών κλιμακίων. Την ίδια στιγμή, οι εποχικές βροχοπτώσεις λειτουργούν ως καταλύτης για την περαιτέρω διάδοση του νοσήματος μέσω των μολυσμένων υδάτων.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα η εντατικοποίηση των εκστρατειών εμβολιασμού, με επίκεντρο τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές του ανατολικού Κονγκό.