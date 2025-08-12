Σφοδρές μάχες έχουν ξεσπάσει ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό (ΕΔΛΔΚ) και τοπικές παραστρατιωτικές οργανώσεις από τη μια και από την άλλη το κίνημα ανταρτών M23 στον ανατολικό τομέα της κονγκολέζικης επικράτειας, παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε νωρίτερα το καλοκαίρι, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες πηγές του στην περιοχή και στα σώματα ασφαλείας.

Αφού έκανε δυναμική επανεμφάνιση στα τέλη του 2021, το M23, που φέρεται να υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας, κυρίευσε αχανείς τομείς της ανατολικής ΛΔ Κονγκό και, στις αρχές αυτής της χρονιάς, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου εξαπολύοντας επιθέσεις-αστραπές στην περιοχή, πλούσια σε ορυκτά, όπου όμως μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις επί 30 και πλέον χρόνια.

Η ΛΔ Κονγκό και το M23 υπέγραψαν τη 19η Ιουλίου στη Ντόχα συμφωνία με βάση την οποία τα μέρη δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», μερικές ημέρες αφού η Κινσάσα και το Κιγκάλι υπέγραψαν, τον Ιούνιο, συμφωνία ειρήνης στην Ουάσιγκτον.

Όμως οι συμφωνίες αυτές δεν έβαλαν τέλος στη βία στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου εξακολουθούν να ξεσπούν μάχες ανάμεσα σε μέλη του M23 και κυρίως ντόπιους παραστρατιωτικούς που ορκίζονται πίστη στην Κινσάσα.

Από την Παρασκευή, οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί στα περίχωρα της κοινότητας Μουλάμπα, στην επαρχία Νότιο Κίβου, όπου η γραμμή του μετώπου είχε συγκριτικά σταθεροποιηθεί τον Μάρτιο.

Δυνάμεις του M23 απώθησαν παραστρατιωτικούς και στοιχεία των ΕΔΛΔΚ που βρίσκονταν στην περιοχή έπειτα από μάχες με ελαφριά και βαριά όπλα, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές στην περιοχή.

Προχθές Κυριακή έφθασαν ενισχύσεις τόσο του στρατού όσο και του M23 στην κατεύθυνση της Μουλάμπα, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Μάχες συνέχιζαν να εκτυλίσσονται χθες γύρω από τη Μουλάμπα, κοινότητα περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπουκάβου, την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Οι αντιμαχόμενοι «χρησιμοποιούν βαριά όπλα» και «πέφτουν βόμβες παντού στη Μουλάμπα», είπε θορυβημένος κάτοικος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά χθες, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Τα δυο μέρη δεν έδωσαν στη δημοσιότητα κανέναν απολογισμό θυμάτων των μαχών.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε χθες, εκπρόσωπος του M23, ο Λόρενς Κανιουκά, κατηγόρησε την Κινσάσα πως διεξάγει «επιθετικούς στρατιωτικούς ελιγμούς ενόψει συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας».

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τις εχθροπραξίες στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου, σύμφωνα με αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, που περιέχονταν σε έκθεσή του η οποία δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου.