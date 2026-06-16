Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Υγειονομικές Αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς η επιδημιολογική εικόνα γύρω από την εξάπλωση του ιού Έμπολα παρουσιάζει νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών ανήλθε πλέον στα 837. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τον εντοπισμό 29 νέων μολύνσεων, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου στις πληγείσες περιοχές, εντείνοντας τις προσπάθειες των ιατρικών συνεργείων για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, καθώς η υγειονομική κρίση συνοδεύεται και από σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της χώρας, από το σύνολο των νοσούντων, 196 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των επιπλοκών που προκαλεί ο ιός.

Eν τω μεταξύ, η Αντιπρόεδρος της Ουγκάντας Τζέσικα Αλούπο ζήτησε σήμερα την άρση «ανάρμοστων» ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος συμπολιτών της, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει θέσει υπό έλεγχο την τρέχουσα επιδημία Έμπολα.

«Ουδέποτε εξήγαμε οποιαδήποτε επιδημία. Ποτέ δεν θα εξάγουμε ούτε αυτήν», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη αφρικανών ηγετών και δωρητών για την κρίση Έμπολα.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλες τις χώρες που έχουν επιβάλει ανάρμοστους περιορισμούς σε πολίτες της Ουγκάντας να τους άρουν, επειδή η Ουγκάντα έχει ελέγξει αποτελεσματικά την τρέχουσα επιδημία», τόνισε.