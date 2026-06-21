Στα 956 ανήλθαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον αριθμό των θανάτων να φτάνει τους 245, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Σαμουέλ Ροζέρ Κάμπα, είχε αναφέρει 933 κρούσματα και τον ίδιο αριθμό θανάτων (245), διευκρινίζοντας παράλληλα ότι 80 ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως και έλαβαν εξιτήριο από τα εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας.

Το σπάνιο στέλεχος Bundibuguyo και η απουσία εμβολίου

Η τρέχουσα επιδημία, η οποία κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, αποτελεί τη 17η κατά σειρά έξαρση της νόσου στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε στην κοινότητα για αρκετό καιρό προτού εντοπιστεί και σημάνει συναγερμός.

Το βασικότερο πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι ότι η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibuguyo). Πρόκειται για μια πιο σπάνια παραλλαγή του ιού, για την οποία —σε αντίθεση με το ευρύτερα γνωστό στέλεχος Ζαΐρ (Zaire)— δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπευτική αγωγή.

Το ιστορικό της νόσου και η θνητότητα

Ο ιός Έμπολα αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες απειλές για τη δημόσια υγεία στην Αφρική, έχοντας κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους τα τελευταία πενήντα χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο δείκτης θνητότητας της νόσου είναι εξαιρετικά υψηλός και κυμαίνεται από 25% έως και 90%, ανάλογα με το στέλεχος και τις υποδομές υγείας.

Η πιο καταστροφική επιδημία που έχει καταγραφεί ποτέ στη ΛΔ Κονγκό σημειώθηκε την περίοδο 2018-2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι σε συνολικά 3.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα.