Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μπακίρκιοϊ (Μακρυχώρι) της Κωνσταντινούπολης, με φόντο έρευνες για φερόμενες παρατυπίες σε δημοτικούς διαγωνισμούς και διαδικασίες αδειοδότησης.

Τα εντάλματα και οι συλλήψεις

Οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 68 άτομα, εκ των οποίων τα 37 έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση, περιλαμβάνοντας πέντε Αντιδημάρχους και δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιχείρηση συμπίπτει χρονικά με πληροφορίες για επικείμενες ριζικές πολιτικές ανακατατάξεις στη διοίκηση του Δήμου.

Το πολιτικό παρασκήνιο

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος του Μπακίρκιοϊ (Bakırköy) και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναμενόταν σήμερα (27/10) να αποχωρήσουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) προκειμένου να ενταχθούν στο YENİ Parti (Νέο Κόμμα), το οποίο ιδρύθηκε από τον Οζγκιούρ Οζέλ (Özgür Özel) και υποστηρίζεται πολιτικά από τον φυλακισμένο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου (Ekrem İmamoğlu).