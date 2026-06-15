Αναστάτωση προκλήθηκε στην συνοικία Μαλτέπε της Κωνσταντινούπολης, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά σε διασταύρωση.

Κατά τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου στη λεωφόρο Τουργκούτ Οζάλ, όχημα που οδηγούσε 25χρονος με ιλιγγιώδη ταχύτητα συγκρούστηκε με ένα άλλο ΙΧ που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, οι δύο εκ των οποίων ήταν οι οδηγοί των οχημάτων.

Σημειώνεται πως το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα κράνους ενός μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο και περίμενε σε κόκκινο σηματοδότη.