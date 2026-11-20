Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια μεταξύ συγγενών εκτυλίχθηκε χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή οικονομικό χρέος. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εμπλεκόμενοι είναι ξαδέλφια, μεταξύ των οποίων υπήρχε ένταση εδώ και αρκετό καιρό.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από το περιστατικό, αρχικά ένας άνδρας διακρίνεται να τρέχει στον δρόμο, ενώ τον καταδιώκουν πέντε άτομα που κρατούν όλοι μαχαίρια. Κάποια στιγμή ένας από τους διώκτες τον χτυπά με κράνος, με τον καταδιωκόμενο να αντιδρά και εκείνος με μαχαίρι. Δευτερόλεπτα αργότερα η σύγκρουση γενικεύεται και οι μαχαιριές έρχονται η μια μετά την άλλη.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Habertürk, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση από την ομάδα των πέντε ατόμων τραυματίστηκε από μαχαιριές στο στήθος, την πλάτη και το ισχίο, ενώ από την πλευρά των επιτιθέμενων τραυματίστηκε ένα άτομο στο πόδι, επίσης από μαχαίρι.

Το παρελθόν της οικονομικής διαμάχης

Παράλληλα, από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα ξαδέλφια είχαν έρθει ξανά στα χέρια για την ίδια οικονομική διαφορά την 1η του περασμένου Ιουλίου.