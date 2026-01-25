Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η κοσμοπολίτικη συνοικία του Σισλί στην Κωνσταντινούπολη, μετατράπηκε σε σκηνικό ταινίας τρόμου το βράδυ του Σαββάτου 24/1, όταν το «απόλυτο σκοτάδι» της ανθρώπινης φύσης αποκαλύφθηκε μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Ρακοσυλλέκτης που έψαχνε τους κάδους, βρέθηκε μπροστά σε ένα πραγματικά σοκαριστικό θέαμα, αυτό του ακέφαλου και ακρωτηριασμένου πτώματος μίας γυναίκας.

Η ανεύρεση του ακρωτηριασμένου και ακέφαλου πτώματος της 37χρονης Ντουρντόνα Χοκίμοβα, υπηκόου Ουζμπεκιστάν, δεν ήταν απλώς μια είδηση που «πάγωσε» την Τουρκία, αλλά η αφετηρία μιας αστυνομικής έρευνας που κατέληξε σε μια καταδίωξη μέχρι την πύλη επιβίβασης του διεθνούς αεροδρομίου της Πόλης.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η φρίκη αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου, όταν ένας ρακοσυλλέκτης που αναζητούσε ανακυκλώσιμα υλικά στην οδό Bozkurt του Δήμου Σισλί, ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα. Μέσα στον κάδο ανακάλυψε το σώμα της 37χρονης τυλιγμένο σε σεντόνι, από το οποίο έλειπαν το κεφάλι και τα κάτω άκρα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Μέσα από την ενδελεχή εξέταση των καμερών ασφαλείας της περιοχής, οι ερευνητές εντόπισαν δύο άνδρες να αφήνουν μια ύποπτη βαλίτσα σε έναν δεύτερο κάδο σε κοντινή απόσταση.

Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η βαλίτσα αυτή περιείχε τα μέλη που έλειπαν από το σώμα του θύματος, συμπληρώνοντας το μακάβριο παζλ της γυναικοκτονίας.

Καταδίωξη και συλλήψεις

Λίγες ώρες μετά την ταυτοποίηση της 37χρονης, η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό. Δύο ύποπτοι, επίσης υπήκοοι Ουζμπεκιστάν, εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι Αρχές τους ακινητοποίησαν λίγο πριν την επιβίβαση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ένας τρίτος συνεργός.

Βίντεο δείχνει τους υπόπτους, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν στη Γεωργία, να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς:

Οργή από φεμινιστικές οργανώσεις

Το έγκλημα πυροδότησε ένα κύμα οργής από φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες έκαναν έκκληση για πορείες διαμαρτυρίας. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας», έγραψε σε ανάρτησή της η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της Γυναικοκτονίας».

Ο Δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, πήρε σαφή θέση, χαρακτηρίζοντας τις γυναικοκτονίες «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Σε δήλωσή του τόνισε:

«Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή. Απαιτείται συντονισμένη δράση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των επιθέσεων κατά γυναικών στην Τουρκία. Παρόλο που το κράτος δεν δημοσιεύει επίσημα στατιστικά, οι οργανώσεις βάσης συγκλονίζουν με τα δεδομένα τους: Μόνο το 2025, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες, ενώ άλλες 297 βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.

Η βαρβαρότητα του εγκλήματος στο Σισλί επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών και την ανάγκη για αυστηρότερο νομικό πλαίσιο απέναντι στην έμφυλη βία.

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας την αποστολή αυτή στις οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τους φόνους και για άλλους ύποπτους θανάτους γυναικών από άρθρα του Τύπου.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», στη διάρκεια του 2025, 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και ακόμη 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Hurriyet