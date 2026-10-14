Σοβαρά προβλήματα προκαλεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Τουρκία, θέτοντας τις μετεωρολογικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού με την έκδοση «πορτοκαλί» προειδοποιήσεων για αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση τις επόμενες ώρες, ενώ η κατάσταση διαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολη στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι ισχυρές καταιγίδες μετέτρεψαν κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Γυναίκα στο έλεος των ορμητικών νερών

Η μανία της φύσης δεν παρέκαμψε ούτε τις υποδομές της τουρκικής μεγαλούπολης, καθώς σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν ακόμη και σε σταθμούς του μετρό, όταν μεγάλες ποσότητες νερού εισχώρησαν στις εγκαταστάσεις δημιουργώντας εικόνες επικίνδυνης αναστάτωσης.

Στην περιοχή Εσενγιούρτ, μια γυναίκα έζησε στιγμές τρόμου όταν βρέθηκε στο έλεος των ορμητικών νερών που την παρέσυραν στον δρόμο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση παρακείμενων κατοίκων που έσπευσαν να βοηθήσουν, η γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Καταστροφές σε νοσοκομεία και σχολεία

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές για εισροή υδάτων σε κατοικίες και νοσοκομεία, καθώς και για καταρρεύσεις τοίχων σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, τα επικίνδυνα αυτά φαινόμενα θα επιμείνουν σε πολλές περιοχές της χώρας έως και το Σάββατο, συνοδευόμενα από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που ενδέχεται να φτάσει έως και τους 6°C.