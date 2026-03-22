Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22/3, στη γειτονιά Αϊβανσαράι της περιοχής Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη, όταν έκρηξη φυσικού αερίου προκάλεσε την κατάρρευση δύο παρακείμενων κτηρίων.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 12:00 τοπική ώρα στην οδό Εμπέ.

Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πολυάριθμες ομάδες της AFAD (Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών), της πυροσβεστικής και ιατρικών υπηρεσιών, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Από τους πέντε ανθρώπους που εντοπίστηκαν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, τέσσερις έχουν ανασυρθεί ζωντανοί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Μεταξύ τους, ένας άνδρας περίπου 50-55 ετών απομακρύνθηκε με φορείο.

Οι έρευνες για το πέμπτο άτομο συνεχίζονται, με σκύλους K9 να χρησιμοποιούνται για ευαίσθητη ακρόαση μέσα στα ερείπια.

Οι πυροσβεστικές ομάδες από τις γύρω περιοχές έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις στο σημείο, ενώ έχει αποκλειστεί ακτίνα 400-500 μέτρων γύρω από τα κατεστραμμένα κτίρια.

Πολίτες της περιοχής επιχειρούν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης πάνω στα ερείπια.

🔴 Fatih’te Bina Çöktü: Enkaz Altında Can Pazarı! İstanbul Fatih’te bir bina çöktü. İçeride çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar enkaz altındakileri kurtarmak için seferber olurken, itfaiye ekipleri de olay yerine ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/AWh2sWnTq7 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) March 22, 2026

Επίσημες ανακοινώσεις

Η Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα δύο παρακείμενα κτίρια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί επικοινώνησε με τον Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Παλιά κτίρια, γνωστή απειλή

Η γειτονιά Αϊβανσαράι, όπως και μεγάλο τμήμα του Φατίχ, χαρακτηρίζεται από παλαιά και σε πολλές περιπτώσεις εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Το κτίριο που κατέρρευσε φαίνεται να ήταν παλιό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Το ζήτημα της δομικής ασφάλειας στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα: εκτιμάται ότι δύο έως τρεις χιλιάδες κτίρια στην πόλη βρίσκονται σε κίνδυνο αυτόματης κατάρρευσης, χωρίς καν να χρειαστεί σεισμός, «είναι σαν ωρολογιακές βόμβες», όπως έχουν επισημάνει ειδικοί μηχανικοί.

Με πληροφορίες από: Hurriet