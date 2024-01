Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στην καθολική εκκλησία Santa Maria, από την οποία σκοτώθηκε ένας 52χρονος.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα Κυριακή (28.1.2024) περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν δύο δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στην καθολική εκκλησία, στην περιοχή Σαρίγιερ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, ένα άτομο συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αντιτρομοκρατική, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό στην καθολική εκκλησία.

Ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή.

