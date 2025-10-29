Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, μετά τις πρόσφατες αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα, κατέληξαν σε αδιέξοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης.

«Δυστυχώς, η αφγανική πλευρά δεν προσήλθε με εποικοδομητική διάθεση και προτίμησε να επιδοθεί σε υπεκφυγές και ανταλλαγή κατηγοριών», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης, Ατάουλα Τάραρ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι διαπραγματεύσεις, που κράτησαν τέσσερις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «δεν κατέληξαν σε πρακτική λύση», πρόσθεσε ο Τάραρ.

Οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει προσωρινά σε κατάπαυση πυρός στη Ντόχα, έπειτα από ημέρες σφοδρών συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους — το πιο αιματηρό επεισόδιο από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Η νέα κρίση ξέσπασε όταν το Ισλαμαμπάντ ζήτησε από το καθεστώς των Ταλιμπάν να δράσει εναντίον ενόπλων οργανώσεων που πραγματοποιούν επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος. Η άρνηση των Ταλιμπάν προκάλεσε πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων, οδηγώντας σε νέα έκρηξη βίας.

Το Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι προσφέρει καταφύγιο σε αντάρτες που στοχοποιούν τις δυνάμεις του, ενώ οι Ταλιμπάν απαντούν πως οι επιδρομές του Ισλαμαμπάντ συνιστούν παραβίαση της αφγανικής κυριαρχίας.

με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ