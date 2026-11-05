Εφιαλτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (05/11), στην Κωνσταντινούπολη, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής για τη θεμελίωση μιας νέας κατασκευής, σημειώθηκε, όπως όλα δείχνουν, κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τουλάχιστον δύο εργάτες που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης και αγωνία για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους

Μετά το ατύχημα, σήμανε άμεσα συναγερμός, με ομάδες έρευνας και διάσωσης να σπεύδουν στο εργοτάξιο ξεκινώντας προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό τον έναν από τους δύο εργάτες, ωστόσο η κατάληξη για τον δεύτερο ήταν μοιραία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται αμείωτα, προκειμένου να ερευνηθεί ο χώρος ενδελεχώς και να εντοπιστούν τυχόν άλλοι άνθρωποι που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι.