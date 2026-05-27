Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ταύρος «μπούκαρε» αιφνιδιαστικά σε κουρείο.
Ο μεγαλόσωμος ταύρος φαίνεται να εισβάλει στο κουρείο, σπάζοντας την τζαμαρία του και έπειτα φαίνονται οι πελάτες να τρέχουν έντρομοι, προκειμένου να ξεφύγουν.
Σύμφωνα με το τουρκικό TRT, το ζώο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και εισέβαλε στο κατάστημα, σπέρνοντας τον πανικό στην περιοχή.
Λίγο αργότερα και μετά από καταδίωξη, ο ταύρος τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.