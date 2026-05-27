Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ταύρος «μπούκαρε» αιφνιδιαστικά σε κουρείο.

Ο μεγαλόσωμος ταύρος φαίνεται να εισβάλει στο κουρείο, σπάζοντας την τζαμαρία του και έπειτα φαίνονται οι πελάτες να τρέχουν έντρομοι, προκειμένου να ξεφύγουν.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με το τουρκικό TRT, το ζώο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και εισέβαλε στο κατάστημα, σπέρνοντας τον πανικό στην περιοχή.

Λίγο αργότερα και μετά από καταδίωξη, ο ταύρος τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.