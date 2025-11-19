Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία, όπου μια τετραμελής οικογένεια Τούρκων ομογενών που ήταν μετανάστες στην Γερμανία, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

Βίντεο με τη μεταφορά της οικογένειας στο νοσοκομείο

Στο «φως» ήρθε ένα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της οικογένειας που υπέστη δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλάνο φαίνεται η μετάφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξαν και οι τέσσερις.

Στο υλικό από την κάμερα του ταξί καταγράφεται η μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά καθισμένη στο πίσω κάθισμα, εμφανώς εξαντλημένη. Ο πατέρας φαίνεται ιδιαίτερα αναστατωμένος, ενώ το μικρό κορίτσι κάνει εμετό σε μια πλαστική σακούλα που του κρατά η μητέρα.

Οι Τουρκικές Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στο σενάριο της απεντόμωσης στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η τετραμελής οικογένεια, θεωρώντας ως πιθανή αιτία των θανάτων τους τη δηλητηρίαση από εντομοκτόνα. Η τραγωδία συγκλονίζει την κοινή γνώμη, ενώ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τις διαδικασίες σε τουριστικά καταλύματα.

Η οικογένεια, οι γονείς Σερβέτ και Τσιγκντέμ Μπετζέκ και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 6 και 3 ετών, διέμεναν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, στις 11 Νοεμβρίου περίπου στις 17:00, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός στο ξενοδοχείο για καταπολέμηση κοριών και άλλων παρασίτων. Αυτό το γεγονός έχει τεθεί στο επίκεντρο των αρχών ως πιθανή αιτία της δηλητηρίασης.

Η μητέρα, Τσιγκντέμ, είχε αναφέρει πριν χάσει τις αισθήσεις της ότι η οικογένεια είχε φύγει από το δωμάτιό τους περίπου μία ώρα πριν τον ψεκασμό, γύρω στις 16:00. Παρά αυτό, το ίδιο βράδυ ένιωσαν έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τα δύο παιδιά παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα. Ο πατέρας, Σερβέτ Μπετζέκ, κατέληξε στις 17 Νοεμβρίου, μετά από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί δύο σκευάσματα εντομοκτόνων, τα «ROK» και «Filit», που χρησιμοποιούνται ευρέως σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Ειδικός που επικοινώνησε με τα ΜΜΕ ανέφερε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις έντονης εισπνευστικής έκθεσης, αυτά τα σκευάσματα μπορούν να αποβούν θανατηφόρα. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας απεντόμωσης εμφανίζεται και μια σκόνη για κοριούς, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην υγρασία και στο νερό. Όταν ενεργοποιείται, απελευθερώνει φωσφίνη, ένα τοξικό αέριο που μπορεί να διαχυθεί στους εσωτερικούς χώρους και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Δείγματα της χημικής ουσίας και οι συσκευασίες των προϊόντων έχουν ληφθεί και θα εξεταστούν από το Χημικό Τμήμα του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν την οικογένεια ήδη δηλητηριασμένη να μεταφέρεται με ταξί στο νοσοκομείο. Ο οδηγός κατέθεσε ότι τα παιδιά έκαναν εμετό μέσα στο όχημα και ότι η μητέρα κρατούσε πλαστική σακούλα, ενώ ο πατέρας του ζήτησε να τους πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Αρχικά, ορισμένα τουρκικά μέσα είχαν αναφέρει ότι η δηλητηρίαση ενδέχεται να οφείλεται σε κατανάλωση τροφής, όπως street food, μύδια και “kumpir”, πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Ωστόσο, οι αρχικές εκτιμήσεις στρέφουν την έρευνα στην απεντόμωση του ξενοδοχείου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί και συνεχίζονται οι διαδικασίες για επτά ακόμη κρατούμενους, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο και υπεύθυνοι της εταιρείας απεντόμωσης. Από τον έλεγχο των εγγράφων προέκυψε ότι η εταιρεία δεν διέθετε άδεια για χρήση τόσο ισχυρών χημικών ουσιών, ενώ ο γιος του ιδιοκτήτη και ο ξενοδόχος έχουν ποινικό μητρώο.

Επιπλέον, σύμφωνα με μαρτυρίες, και άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Το ξενοδοχείο εκκενώθηκε από τις Αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του περιστατικού και οι υπεύθυνοι.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει την ανάγκη αυστηρού ελέγχου των διαδικασιών απεντόμωσης σε τουριστικά καταλύματα και θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια των επισκεπτών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ισχυρές χημικές ουσίες χωρίς κατάλληλη άδεια και εποπτεία.

