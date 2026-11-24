Το ζώο που εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σάριγερ βόρεια της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν ούτε λέαινα ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της τουρκικής μεγαλούπολης.

Το βράδυ της Κυριακής κάμερα ασφαλείας εντόπισε, σύμφωνα με το προσωπικό αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Ζεκεριγιακέι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου, «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».

Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ.

Το βίντεο με το ζώο που μοιάζει με λιοντάρι:

«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού»

Η είδηση κινητοποίησε την Ασφάλεια και τις αρμόδιες για την άγρια πανίδα Αρχές.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε χθες το βράδυ, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας. Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.

«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη. Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης

«Οι επιτόπιες έρευνες δεν έχουν αποφέρει καμία συγκεκριμένη ένδειξη για την παρουσία λιονταριού στην περιοχή. Μετά την εξέταση νέου υλικού που έλαβαν οι ομάδες μας στις 23 Νοεμβρίου 2026, το οποίο τραβήχτηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο στο υλικό δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο μεγάλο είδος γάτας. Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των πολιτών μας, αξιολογούμε σχολαστικά όλες τις αναφορές αυτού του είδους και διεξάγουμε τους απαραίτητους ελέγχους σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς. Οι ομάδες μας είναι έτοιμες να επαναξιολογήσουν την κατάσταση σε περίπτωση που προκύψουν νέες πληροφορίες».