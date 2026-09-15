Σκηνικό τρόμου εκτυλίχτηκε στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην ιστορική και πολυσύχναστη συνοικία Φατίχ, όταν ένοπλη συμπλοκή άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στο εσωτερικό ενός καταστήματος. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και έναν πελάτη του. Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές, τοπικά δίκτυα αναφέρουν πως ο χώρος όπου σημειώθηκε το μακελειό ήταν πιθανότατα ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στον τόπο του εγκλήματος. Όπως μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει έναν ύποπτο ακριβώς στο σημείο της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικό είναι το οπτικό υλικό. Στα βίντεο αποτυπώνεται η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, με διασώστες να μεταφέρουν ένα άτομο με φορείο προς το ασθενοφόρο.