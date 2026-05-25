Συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε σήμερα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κοντά σε deal ΗΠΑ και Ιράν

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης, έστω και σε επίπεδο προκαταρκτικών δεσμεύσεων, φαίνεται πως εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε μια «κατ’ αρχήν» συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των μεταξύ τους εχθροπραξιών, οι οποίες είχαν πυροδοτηθεί μετά την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά τη θετική αντίδραση των διεθνών αγορών -με το πετρέλαιο τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει κέρδη- διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι ο δρόμος παραμένει μακρύς και γεμάτος καχυποψία. Αν επιτευχθεί η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία της Τεχεράνης, θα ενεργοποιηθεί μια δοκιμαστική μεταβατική περίοδος «60 ημερών» για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Το προσχέδιο του μνημονίου συναντίληψης προβλέπει δύο βασικούς πυλώνες για την άμεση εκτόνωση της κρίσης:

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία τελούν υπό de facto ιρανικό αποκλεισμό, σε συνδυασμό με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν.

Τη δημόσια δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, τη διακοπή των προγραμμάτων εμπλουτισμού και την παράδοση του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης

Αν και οι δύο πλευρές συμφωνούν στους γενικούς άξονες, η οριστικοποίηση έχει «κολλήσει» στις κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες και τις διατυπώσεις. Τα βασικά σημεία τριβής είναι:

Ο ακριβής μηχανισμός και το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά του ουρανίου, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα και οι λεπτομέρειες για το ακριβές χρηματικό ποσό (ή η αποδέσμευση κεφαλαίων) που θα λάβει το Ιράν ως αντάλλαγμα για την υποχώρησή του.

Η στρατηγική Τραμπ: «Δεν βιαζόμαστε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε χθες ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της συμφωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές.

Ο Τραμπ άλλαξε ρητορική γραμμή, σημειώνοντας μέσω του Truth Social ότι «δεν βιαζόμαστε, ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Απαντώντας μάλιστα στις εσωτερικές επικρίσεις, έγραψε με νόημα: «Μην ακούτε τους losers (αποτυχημένους), η συμφωνία που θα κάνω είναι καλύτερη από του Ομπάμα», ενώ συμπλήρωσε στο ABC News πως το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι δεν υπογράφει «κακές συμφωνίες».