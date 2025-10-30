Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Οι τρέχουσες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και η προσπάθεια ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Ταγίπ Ερντογάν – Φρίντριχ Μερτς στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, όπου όμως σημειώθηκε ανοιχτή αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών τους.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν συμφωνία για την αγορά 20 μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, παρά τις ελληνικές ενστάσεις και με ενεργό το casus belli κατά χώρας μέλους της Ε.Ε.

Ωστόσο, η συζήτηση για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ αποκάλυψε τις διαφορές τους: ο Γερμανός Καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια, ιδίως σε θέματα Διεθνούς Δικαίου και Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν επικαλέστηκε την υποστήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ για τις ενέργειες στη Γάζα.

Live αντιπαράθεση για τη Γάζα

Σε ερώτηση για τη γερμανική στήριξη προς το Ισραήλ, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή του, επισημαίνοντας όμως ότι δεν συμφωνεί απαραίτητα με κάθε απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης. «Το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», τόνισε, επιρρίπτοντας ευθύνη και στη Χαμάς για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα.

Ο Ερντογάν, παρενέβει, και με επικριτικό τόνο, είπε στον Μερτς: «Πρώτα απ’ όλα, πάνω από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αλλά το Ισραήλ διαθέτει όλα αυτά τα όπλα. Χθες το βράδυ, χτύπησε συγκεκριμένα τη Γάζα με αυτές τις βόμβες. Δεν το βλέπετε αυτό στη Γερμανία; Δεν βλέπετε πως θέλουν να επιβάλουν πείνα και να προχωρήσουν σε γενοκτονία;».

🗣️ Reporter: You’ve been supporting Israel. Over 60,000 people, including 20,000+ children, have been killed in Gaza. Is this support because of Germany’s Nazi past? Don’t you fear history will judge you for backing the wrong side again? 🇩🇪 Germany’s Merz: Germany has stood… pic.twitter.com/0HFVxtmI00 — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Ο Μερτς για την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε.

Όσον αφορά, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αρχικά ότι «θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ», κάνοντας λόγο για την έναρξη ενός στρατηγικού διαλόγου με την ‘Αγκυρα, τονίζοντας όμως ότι ο δρόμος για την ΕΕ περνάει από της κριτήρια της Κοπεγχάγης.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Τουρκία δεν πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης -το κράτος δικαίου, η δημοκρατία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη» δήλωσε στη συνέχεια ο καγκελάριος απαντώντας σε σχετική ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου.

«Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί», είπε, «θέλουμε η Τουρκία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Για μια τέτοια προοπτική χρειάζονται και οι εκθέσεις της Επιτροπής, δεν αρκεί μόνο η αξιολόγηση της Γερμανίας, αλλά και η αξιολόγηση ολόκληρης της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο. Συζητήσαμε λεπτομερώς και εξέφρασα τις ανησυχίες μου. Για παράδειγμα, ανέφερα ότι υπάρχουν θέματα που δεν συνάδουν με την αντίληψή μας για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ερώτηση «Τι θέλει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσφέρει στην Ένωση;» του ίδιου Γερμανού δημοσιογράφου. Δήλωσε ότι η Τουρκία σε αυτό το θέμα είναι «άνετη», καθώς πάντα υποστήριζε ότι «τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία προσέγγισης».

«Αν η Τουρκία προσεγγίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια, τότε έχουμε και εμείς τα κριτήρια της ‘Αγκυρας» δήλωσε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει: «Με τα κριτήρια της ‘Αγκυρας ανοιγόμαστε και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα της Ευρώπης ή της Ασίας. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατική χώρα που εφαρμόζει και λειτουργεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και την Ασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με αυτό το θέμα».

Ερωτηθείς για τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέπεμψε στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης λέγοντας: «Ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει κανείς, σε ένα κράτος δικαίου κανείς δεν μπορεί να καταπατά το νόμο. Όποια θέση και αν κατέχει κανείς, αν καταπατήσει το νόμο, οι δικαστικές αρχές σε ένα κράτος δικαίου είναι υποχρεωμένες να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο. […] Έτσι εξελίχθηκε η διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή, η Δικαιοσύνη ακολουθεί τη διαδικασία σύμφωνα με δεδομένα που έχει και κάνει ό,τι είναι απαραίτητο».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, hurriyet