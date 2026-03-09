«Ο Τραμπ θέλει να σώσει το πετρέλαιο, όχι να το κάψει», δήλωσε σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για τον σφοδρό βομβαρδισμό από τους IDF σε πετρελαϊκή δεξαμενή στην Τεχεράνη.

Η πρώτη ρήξη στην σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ήρθε, με αφορμή το χτύπημα στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς πολίτες θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά.

Κοινώς, θα μπορούσαν να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και κατά των ίδιων.

Σημειώνεται πως, τα χτυπήματα του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο στην ιρανική πρωτεύουσα προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές και ζημιές με τις φλόγες να είναι ορατές από χιλιόμετρα μακριά.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι οι αποθήκες καυσίμων που χτύπησε «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Ακόμη, σημειώνεται πως οι IDF ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν γίνουν οι επιθέσεις. Ωστόσο, όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από το εύρος των επιθέσεων.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος με ισραηλινό αξιωματούχο να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF» (μτφ. τι στο καλό κάνετε;).

«Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.