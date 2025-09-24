Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη (25/9), το κλίμα φαίνεται ότι έχει βαρύνει.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου προέδρου, έχει προκαλέσει τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών, με τον τουρκικό τύπο να αντιδρά έντονα στις τελευταίες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης πνέουν τα μένεα κατά του Ρούμπιο, ενώ οι δηλώσεις του αναπαράγονται από τα μέσα της αντιπολίτευσης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρικτής του Ισραήλ, έκανε προσβλητικές δηλώσεις εναντίον του προέδρου Ερντογάν και της Τουρκίας. Λογαριασμοί της αντιπολίτευσης μοιράστηκαν αναρτήσεις που φαινόταν να υποστηρίζουν τις δηλώσεις Ρούμπιο» γράφει η Sabah.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο ήταν απάντηση στον Ερντογάν, ο οποίος την προηγουμένη σχολίασε ότι δεν έληξε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Θυμάστε, ο κύριος Τραμπ είχε πει “θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας”. Έγινε; Όχι. Το ίδιο είπε και για τη Γάζα. Έγινε; Όχι» δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά:

«Στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να βάλει τέλος σε αυτό, είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια απ’ οποιονδήποτε άλλον.

Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, παρεμπιπτόντως, μας ικετεύουν να εμπλακούμε. Θέλουν να είμαστε μέσα.

Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον πρόεδρο.

Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο.

Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ.

Όλοι θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να το λύσει.

Άρα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ηγέτες — σήμερα γίνονται τέτοιες συναντήσεις — που μας παρακαλούν να συμμετάσχουν.

Μας τηλεφωνούν και λένε: “Μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας φέρετε μέσα; Μπορώ να έχω πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;”

Αυτός είναι ο αναντικατάστατος ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Είναι ο μόνος που έχει πραγματικές πιθανότητες, όχι μόνο να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη (αναφερόμενος στη Γάζα) και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων εκεί».