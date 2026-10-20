Έντονες στιγμές καταγράφηκαν στην Κοπεγχάγη λίγο πριν από την ολοκλήρωση διαδήλωσης, όταν σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων.

Η ένταση ξεκίνησε τη στιγμή που οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός διαδηλωτή. Άτομα που βρίσκονταν κοντά συγκεντρώθηκαν γύρω από τους αστυνομικούς και απαίτησαν την απελευθέρωσή του.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να απομακρύνουν το πλήθος, χρησιμοποιώντας βία για να δημιουργήσουν απόσταση από το σημείο της προσαγωγής.

Δημοσιογράφος δέχθηκε τρία χτυπήματα

Στο βίντεο από το περιστατικό φαίνεται επίσης ένας δημοσιογράφος να δέχεται τρία χτυπήματα από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της έντασης.

Ο δημοσιογράφος φαίνεται στη συνέχεια να έχει τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο από τα διαθέσιμα πλάνα να μπορεί να προσδιοριστεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το τεταμένο κλίμα που επικράτησε στο τέλος της κινητοποίησης, με διαδηλωτές και αστυνομικούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση και την κατάσταση να ξεφεύγει προσωρινά από τον έλεγχο.