Αεροσκάφος της εταιρείας SAS που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης με σκοπό να προσγειωθεί στη Νίκαια, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και ανακατευθήνθηκε προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από το Flight Radar αυτή είναι η πορεία που ακολούθησε το αεροπλάνο:

Άγνωστο είναι προσώρας τι συνέβη και οδήγησε το Airbus A320 να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δανίας δεν έχουν κάποια ενημέρωση, αλλά ούτε και η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση για το συμβάν.

Η «Ζούγκλα» επιχείρησε να επικοινωνήσει με το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση.