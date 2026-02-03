Η Fox Varian κέρδισε αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι υπήρξε θύμα ιατρικής αμέλειας, όταν ως έφηβη υποβλήθηκε σε αφαίρεση μαστών προκειμένου να ζήσει ως αγόρι. Η χειρουργική επέμβαση, η οποία θεωρήθηκε καθοριστική και μη αναστρέψιμη, είχε εγκριθεί από ψυχολόγο και χειρουργό, οι οποίοι κρίθηκαν υπεύθυνοι από το σώμα των ενόρκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η λεγόμενη «επέμβαση άνω κορμού» της παρουσιάστηκε από τους θεράποντες ιατρούς ως λύση για τη δυσφορία φύλου που βίωνε. Οι ένορκοι έκριναν ότι οι γιατροί παρέβλεψαν βασικά ιατρικά πρωτόκολλα, χωρίς να εφαρμόσουν τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, ασκώντας πίεση ώστε να προχωρήσει σε μια επέμβαση με μόνιμες συνέπειες.

Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι ο ψυχολόγος εισήγαγε και ενίσχυσε την ιδέα της χειρουργικής φυλομετάβασης, καθοδηγώντας ουσιαστικά τη διαδικασία προς την επέμβαση. Η Varian θα λάβει αποζημίωση που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Καθοριστική υπήρξε και η κατάθεση της μητέρας της, Claire Deacon, η οποία ανέφερε ότι συναίνεσε στην επέμβαση μόνο αφού της επισημάνθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος αυτοκτονίας εάν δεν προχωρούσε η χειρουργική πράξη. Όπως δήλωσε μετά την απόφαση, ένιωσε ότι βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση, χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων την προειδοποίηση αυτή ως τακτική εκφοβισμού.

Μετά την επέμβαση, η Varian παρουσίασε σοβαρή σωματική δυσφορία και έντονη ψυχική επιβάρυνση. Τα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι πριν από την επέμβαση δεν είχε προηγηθεί επαρκής διερεύνηση πιθανών ψυχολογικών ή αναπτυξιακών δυσκολιών, όπως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, αυτισμός ή διαταραχή σωματικής δυσμορφίας.

Η υπεράσπιση των γιατρών υποστήριξε ότι η Varian είχε ζήσει για αρκετά χρόνια ως άνδρας χωρίς προβλήματα και ότι η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία για χειρουργική επέμβαση, προσέρχοντας μάλιστα με ανδρικές αντωνυμίες. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο. Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενων προσφυγών από άτομα που δηλώνουν ότι υπέστησαν σοβαρές επιπτώσεις μετά από ριζικές ιατρικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της φυλομετάβασης.

O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, o Έλον Μασκ , του οποίου ο γιος, Ξαβιέ, έκανε μετάβαση σε φύλο και έγινε Βίβιαν Τζένα το 2022, ισχυρίζεται ότι «εξαπατήθηκε» από γιατρούς και του είπαν ότι το παιδί του θα αυτοκτονούσε αν αρνούνταν να συναινέσει σε ορμονοθεραπεία για άτομα με διασταυρούμενα φύλα. Αυτό συνήθως αποτελεί πρόδρομο μιας τρανς χειρουργικής επέμβασης.

Μετά την απόφαση στην υπόθεση Fox Varian, ο κ. Musk δήλωσε χθες: «Θα υπάρξουν χιλιάδες ακόμη δικαστικές υποθέσεις παιδιών που ακρωτηριάστηκαν από κακούς γιατρούς. Τα σχολεία, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι κρατικοί αξιωματούχοι που διευκόλυναν αυτό θα το πληρώσουν ακριβά επίσης».

Πολλοί νέοι στη Βρετανία, μερικοί μόνο 18 ή 19 ετών, έχουν υποβληθεί σε μη αναστρέψιμες επεμβάσεις από το NHS και ιδιώτες χειρουργούς για την αφαίρεση του στήθους τους και, συχνά, για την αναδιάρθρωση ολόκληρων των γεννητικών τους οργάνων ώστε να μιμούνται το αντίθετο φύλο.

Στις ΗΠΑ, 28 υποθέσεις αποζημίωσης όπως η δική της κας Varian βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των χειρουργικών επεμβάσεων τρανς σε παιδιά και εφήβους.

Ανάλογες μαρτυρίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πρώην ασθενείς να καταγγέλλουν ανεπαρκή ενημέρωση για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες τέτοιων επεμβάσεων.

Την ίδια στιγμή, η δημόσια συζήτηση εντείνεται. Στην Αγγλία, η χρηματοδότηση του NHS για υπηρεσίες δυσφορίας φύλου σε ενήλικες και ανηλίκους ανήλθε το 2024 σε 78 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η διεξαγωγή κλινικής μελέτης για τις επιπτώσεις των αναστολέων εφηβείας σε παιδιά ηλικίας ακόμη και δέκα ετών, έπειτα από την Έκθεση Cass, η οποία κατέληξε ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη τους είναι περιορισμένης ποιότητας.