Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη
Αιματοκύλισμα από φορτηγό σε κεντρική αγορά της Κορέας όταν ο οδηγός του έπεσε πάνω σε πάγκους λαϊκής και σκότωσε δύο ανθρώπους ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον 20 άλλους. Στον χώρο επικράτησε πανικός με την αγορά να μετατρέπεται σε σκηνικό αίματος. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν επι τόπου.
A truck crashed into a market in South Korea, injuring 20 people, including two in critical condition. The driver lost control over 150 meters.https://t.co/AK8CWD7sRj
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 13, 2025
Το όχημα ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία τουλάχιστον για 150 μέτρα, παρασύροντας στο πέρασμά του ανθρώπους και κατασκευές, σκορπώντας τον τρόμο και τον πανικό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.
Το φορτηγάκι πέρασε μέσα από την αγορά Jeil στην πόλη, νοτιοδυτικά της Σεούλ, γύρω στις 11 π.μ., σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου.
이 사고로 현재까지 10명이 크게 다친 것으로 추정되고 있습니다. #KBS #KBS뉴스https://t.co/n8kP62RexF
— KBS 뉴스 (@KBSnews) November 13, 2025
Το φορτηγό κινήθηκε αρχικά 28 μέτρα προς τα πίσω προτού κινηθεί 150 μέτρα προς τα εμπρός, πρόσθεσε o εκπρόσωπος της Αστυνομίας.
Οι δύο νεκρές ήταν γυναίκες ηλικίας περίπου 70 ετών. Μεταξύ των τραυματιών ήταν τρεις με μειωμένη συνείδηση και έξι που χαρακτηρίστηκαν ως πολυτραυματίες.
’20명 사상’ 부천 시장 트럭돌진 CCTV 공개…경찰 “페달 오조작”https://t.co/oODSGOX7Lh pic.twitter.com/8tIDNsY9RA
— 연합뉴스 (@yonhaptweet) November 13, 2025