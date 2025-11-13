Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αιματοκύλισμα από φορτηγό σε κεντρική αγορά της Κορέας όταν ο οδηγός του έπεσε πάνω σε πάγκους λαϊκής και σκότωσε δύο ανθρώπους ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον 20 άλλους. Στον χώρο επικράτησε πανικός με την αγορά να μετατρέπεται σε σκηνικό αίματος. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν επι τόπου.

A truck crashed into a market in South Korea, injuring 20 people, including two in critical condition. The driver lost control over 150 meters.https://t.co/AK8CWD7sRj — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 13, 2025

Το όχημα ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία τουλάχιστον για 150 μέτρα, παρασύροντας στο πέρασμά του ανθρώπους και κατασκευές, σκορπώντας τον τρόμο και τον πανικό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.

Το φορτηγάκι πέρασε μέσα από την αγορά Jeil στην πόλη, νοτιοδυτικά της Σεούλ, γύρω στις 11 π.μ., σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου.

Το φορτηγό κινήθηκε αρχικά 28 μέτρα προς τα πίσω προτού κινηθεί 150 μέτρα προς τα εμπρός, πρόσθεσε o εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Οι δύο νεκρές ήταν γυναίκες ηλικίας περίπου 70 ετών. Μεταξύ των τραυματιών ήταν τρεις με μειωμένη συνείδηση ​​και έξι που χαρακτηρίστηκαν ως πολυτραυματίες.