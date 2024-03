Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Νάιλς του Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, την ώρα που μαθητές μετέβαιναν στο σχολείο. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που μια 10χρονη επιτίθεται άγρια σε έναν 6χρονο που την πείραζε.

Συγκεκριμένα, στο κλιπ, που φαίνεται να τραβήχτηκε από κινητό μαθητή, ένα κορίτσι που πηγαίνει στην 5η τάξη του δημοτικού (επομένως είναι περίπου 10-11 ετών) εμφανίζεται να γρονθοκοπεί ένα εξάχρονο παιδί, αφού προηγουμένως έχουν τσακωθεί με φωνές και βρισιές.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο καβγάς φαίνεται πως ξεκίνησε επειδή το αγοράκι προσπάθησε να ρίξει το κινητό που κρατούσε στα χέρια του το κορίτσι στο πάτωμα. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και η 10χρονη σηκώθηκε από το κάθισμά της και επιτέθηκε άγρια στον μικρότερο μαθητή. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ακούγεται μια συμμαθήτρια της 10χρονης να γελάει, προειδοποιώντας τη ότι η σκηνή καταγράφεται σε βίντεο. Κάποια στιγμή το αγόρι της ζητά να σταματήσει, ωστόσο μετά συνεχίζει και αυτό να τη βρίζει εξοργισμένο.

WARNING VIOLENCE: Another school fight, this time on a school bus in Niles, Michigan.

The female student hit the defenseless male student more than 18 times in the head.

This happened on March 4.

The two adult drivers on the bus failed to intervene.

Homeschool your children. pic.twitter.com/nNfzvNjABi

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 13, 2024