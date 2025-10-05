Σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν κατοικημένες ζώνες, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters. Οι επιθέσεις ήρθαν την ώρα που οι Παλαιστίνιοι προσδοκούν την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ισραήλ στο Truth Social για τον «τερματισμό των βομβαρδισμών» στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι ξύπνησαν την Κυριακή με βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές στη γειτονιά Τούφα της πόλης της Γάζας, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 70 ανθρώπων σε όλη τη Λωρίδα το Σάββατο. Αξιωματούχοι υγείας της Γάζας δήλωσαν ότι 45 θύματα βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη πληγεί από τον λιμό και τον μαζικό εκτοπισμό. Μια βάναυση ισραηλινή επιδρομή σε ένα σπίτι στην Τούφα σκότωσε 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 7 παιδιών ηλικίας δύο μηνών έως οκτώ ετών, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα της Γάζας. Μια άλλη επιδρομή έπληξε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στο αλ-Μαουάσι, σκοτώνοντας δύο παιδιά, ενώ αεροπορικές επιδρομές έπληξαν επίσης τον καταυλισμό Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα. Καταγεγραμμένα θύματα: 47 στα βόρεια, 4 στην κεντρική Γάζα και 19 στα νότια.

⭕️ REPORT | Despite Donald Trump thanking Israel on Truth Social for “stopping the bombing” in Gaza, Palestinians awoke Sunday to artillery shelling and airstrikes in Gaza City’s Tuffah neighborhood, after at least 70 people were killed across the Strip on Saturday. Gaza health… https://t.co/zEkryDaPNr pic.twitter.com/eBoUForJRG — Drop Site (@DropSiteNews) October 5, 2025

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών στο Κάιρο, όπου αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Κατάρ αναμένεται να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ — τη μέχρι στιγμής πιο προωθημένη προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε «αρχική γραμμή αποχώρησης» στη Γάζα και πως η εκεχειρία θα τεθεί «άμεσα σε ισχύ», μόλις η Χαμάς επιβεβαιώσει τη συμφωνία.

Εσωτερικές πιέσεις στον Νετανιάχου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις. Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν άμεση παύση των επιχειρήσεων, ενώ η ακροδεξιά πτέρυγα της Κυβέρνησης απειλεί με αποχώρηση σε περίπτωση εκεχειρίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς χαρακτήρισε τη διακοπή των επιθέσεων «σοβαρό λάθος», ενώ ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ προειδοποίησε ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση, αν σταματήσει ο πόλεμος.

Την ίδια στιγμή οι συγγενείς των ομήρων αγωνιούν, μήπως άλλη μια προσπάθεια εκεχειρίας, που θα φέρει τους ανθρώπους τους και πάλι πίσω, πέσει και αυτή τη φορά στο κενό.

Διαδηλώσεις που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων, οργανώθηκαν χθες σε πόλεις του Ισραήλ.

⚡ 🇮🇱🇵🇸 JUST IN: Anti-Zionist Jewish-Israeli demonstrations against genocide and ending the siege imposed by the Netanyahu government and the Israeli army on Gaza, in Jerusalem tonight (4.10.26). pic.twitter.com/6E7c3uRZBo — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) October 4, 2025

«Πού είναι ο Τραμπ;» — αγωνία και οργή στη Γάζα

Στην πόλη της Γάζας, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «τελευταίο οχυρό της Χαμάς», οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ο στρατός (IDF) προειδοποίησε τους πολίτες να μην επιστρέψουν στις κατοικίες τους, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως τα ισραηλινά drones έριχναν βόμβες στις στέγες σπιτιών, ενώ στρατιώτες ανατίναξαν παγιδευμένα οχήματα στις συνοικίες Σάμπρα και Σεΐχ Ραντουάν.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν, τα drones ρίχνουν βόμβες παντού», λέει ο 37χρονος Ράμι Μοχάμεντ-Αλί, εκτοπισμένος κάτοικος της πόλης. «Πού είναι η εκεχειρία που μας υποσχέθηκε ο Τραμπ;», διερωτάται.

Σύμφωνα με τις τοπικές Υγειονομικές Αρχές, τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ οι ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα παραμένουν οξυμένες μετά το νέο αποκλεισμό των οδών από το Ισραήλ.