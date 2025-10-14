Κορυφώνεται η πολεμική ένταση στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισλαμαμπάντ, αντιαρματικοί πύραυλοι του Πακιστάν χτύπησαν με επιτυχία άρματα μάχης των Αφγανών Ταλιμπάν κοντά στη γραμμή Ντουράντ.

Οι πακιστανικές αρχές διατείνονται ότι οι επιχειρήσεις κατά των Αφγανών Ταλιμπάν είναι η «νέα κανονικότητα έως ότου εξαλείψουμε την τρομοκρατία».

Pakistan said it struck at Afghanistan’s border post with a missile. pic.twitter.com/8ZYk1ucASe — Tehran Times (@TehranTimes79) October 14, 2025

Το κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων για το διμερές εμπόριο μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν μπήκε στην τρίτη μέρα σήμερα Τρίτη (14/10), μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ των δύο χωρών που οδήγησαν σε ένταση και άφησαν εκατοντάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το Σάββατο το βράδυ, όταν οι αφγανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολλαπλά στρατιωτικά φυλάκια του Πακιστάν. Αξιωματούχοι του Αφγανιστάν ισχυρίστηκαν ότι σκότωσαν 58 πακιστανούς στρατιώτες ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν ως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις.

Ο στρατός του Πακιστάν έδωσε χαμηλότερα νούμερα, αναφέροντας ότι έχασε 23 στρατιώτες και σκότωσε περισσότερους από 200 «Ταλιμπάν και συνδεδεμένους τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια ανταποδοτικών πυρών κατά μήκος των συνόρων.

Ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, προέτρεψαν σε αυτοσυγκράτηση.