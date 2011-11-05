Ένας ακόμα βετεράνος του στρατού των Η.Π.Α., ο οποίος συμμετείχε στο κίνημα «Καταλάβατε το Όκλαντ» (Occupy Oakland) διακομίστηκε σε νοσοκομείο και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας χθες Παρασκευή με πολύ σοβαρά τραύματα μετά τον ξυλοδαρμό του με ρόπαλα από αστυνομικούς στην διάρκεια επεισοδίων αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε μια ειρηνιστική οργάνωση βετεράνων της χώρας.

Ο βετεράνος Κεϊβάν Σαμπεγί είναι ο δεύτερος Αμερικανός πρώην στρατιωτικός που τραυματίστηκε σοβαρά τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές του κινήματος εναντίον της «απληστίας της Γουόλ Στριτ» και αστυνομικούς στο Όκλαντ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χάιλαντ επιβεβαίωσε ότι ο Σαμπεγί νοσηλεύεται στην εντατική και ότι ο Μπράιαν Κέλι, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης μιας παμπ με τον τραυματισμένο βετεράνο, είπε ότι νοσηλεύεται με ρήξη σπλήνας.

Η οργάνωση «Βετεράνοι του Ιράκ Εναντίον του Πολέμου» (Iraq Veterans Against the War) ανέφερε πως ο Σαμπεγί συνελήφθη στο σημείο όπου ξέσπασαν επεισόδια αργά την Τετάρτη στο κέντρο του Όκλαντ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί αντίστασης κατά της αρχής και παραμονής του σε χώρο όπου εξελίσσονταν επεισόδια.

Η οργάνωση των βετεράνων ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί τον χτύπησαν με ρόπαλα στα χέρια, στους ώμους, στα πλευρά και στην πλάτη και ότι υπέστη εσωτερική αιμορραγία και ρήξη σπλήνας.

Η αστυνομική διεύθυνση του Όκλαντ δεν απάντησε σε κλήσεις για σχόλια. Το όνομα του Σαμπεγί βρίσκεται στον κατάλογο του γραφείου του σερίφη της κομητείας Αλαμέντα με τους 100 και πλέον συλληφθέντες εκείνη τη νύχτα.