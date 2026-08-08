Σε πεδίο έντονης σύγκρουσης μετατράπηκε το κοινοβούλιο του Κοσόβου, όταν μέλη της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν αυγά εναντίον του αναπληρωτή πρωθυπουργού.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη συγκρότηση του νέου σώματος, στον απόηχο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο:

Πολιτικό αδιέξοδο

Η εκλογική διαδικασία δεν στάθηκε ικανή να δώσει διέξοδο στην παρατεταμένη πολιτική κρίση, διατηρώντας τη χώρα σε καθεστώς ακυβερνησίας για περισσότερους από 16 μήνες.

Παρά την πρωτιά που κατέγραψε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» υπό τον Άλμπιν Κούρτι, η απουσία αυτοδυναμίας καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη τη συγκρότηση βιώσιμης κυβέρνησης, διατηρώντας το πολιτικό κλίμα ιδιαίτερα τεταμένο.