Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Κοσόβου επέβαλε προσωρινά μέτρα στο διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής που εξέδωσε την 6η Μαρτίου η πρόεδρος της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι.

Η απόφαση αυτή απαγορεύει στην Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα ενώ απαγορεύει επίσης στην κοινοβουλευτική Συνέλευση του Κοσόβου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για όσο διάστημα ισχύουν τα προσωρινά μέτρα. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι το μέτρο παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου και μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση στην υπόθεση αυτή.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ελήφθη «προκειμένου να αποτραπεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συνταγματική τάξη και στη δημοκρατική λειτουργία βασικών θεσμών της χώρας».

Η επιβολή προσωρινών μέτρων ουσιαστικά σημαίνει ότι η Οσμάνι δεν μπορεί να ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα.

Η βουλή του Κοσόβου στην συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας λόγω έλλειψης απαρτίας, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν. Η αποχή της αντιπολίτευσης αποτελεί συνέπεια των άκαρπων διαπραγματεύσεων μεταξύ του πρωθυπουργού ‘Αλμπιν Κούρτι και των ηγετών κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ανεύρεση κοινού, συναινετικού υποψήφιου.

Η Βιόσα Οσμάνι μία ημέρα αργότερα διέταξε την διάλυση της Βουλής επικαλούμενη άρθρο του Συντάγματος που ορίζει την εκλογή νέου προέδρου Δημοκρατίας 30 ημέρες πριν την λήξη της θητείας του νυν προέδρου. Η θητεία της Οσμάνι λήγεις τις 4 Απριλίου. Πολλοί συνταγματολόγοι στο Κόσοβο αμφισβητούν την ορθότητα της απόφασης για διάλυση της βουλής και υποστηρίζουν ότι το Σύνταγμα παρέχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας.

Πολιτικοί αναλυτές στο Κόσοβο διακρίνουν πολιτικές σκοπιμότητες στην απόφαση της Οσμάνι η οποία δεν έκρυβε την φιλοδοξία της για δεύτερη θητεία. Κανένα κόμμα ωστόσο δεν αποδέχτηκε να την προτείνει για υποψήφιο. Η Βιόσα Οσμάνι προετοίμαζε κόμμα για να συμμετάσχει σε ενδεχόμενες νέες βουλευτικές εκλογές, αναφέρουν δημοσιεύματα στην Πρίστινα. Οι πολιτικές φιλοδοξίες της νυν προέδρου του Κοσόβου μεγάλωσαν μετά την πρόσκληση που δέχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Στο Κόσοβο για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών κατά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες ενώ στην τρίτη ψηφοφορία αρκεί σχετική πλειοψηφία.