Ο Κοσταρικανός δημοσιογράφος Καμίλο Ροδρίγκες, γνωστός κυρίως διότι δεν σταματούσε να καταγγέλλει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σχέσεις ανάμεσα σε διακινητές ναρκωτικών και πολιτικούς, δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα (16/11) από αγνώστους, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Καμίλο Ροδρίγκες, 50 ετών, ανέφερε επανειλημμένα πως δεχόταν απειλές κατά της ζωής του. Έκανε καθημερινά αναρτήσεις για διακινητές ναρκωτικών βαρέων βαρών, ενώ έλεγε πως είχε στείλει στοιχεία στην αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

El periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri perdió la vida esta tarde e lunes 16 de noviembre, a manos de varios hombres que lo interceptaron en Santo Domingo de Heredia. https://t.co/x6QNvq8gQL — PeriódicoEquilibrium (@pe_equilibrium) November 17, 2026

Την επίθεση διέπραξαν δυο άνδρες κινούμενοι με μοτοσικλέτα, που τον πλησίασαν καθώς βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του στην Ερέδια, κάπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από τη Σαν Χοσέ, ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ραούλ Ριβέρα.

GRAVE

COSTA RICA: ASESINAN A BALAZOS AL PERIODISTA EXPERTO EN CRIMEN ORGANIZADO, CAMILO RODRÍGUEZ EN LA RUTA 32

El comunicador fue atacado a tiros la tarde de este lunes mientras se desplazaba hacia Santo Domingo de Heredia. Según los primeros reportes, varios sujetos que viajaban en motocicleta lo habrían interceptado y disparado en repetidas ocasiones.

El crimen ocurrió cerca del lugar donde fue asesinado el periodista Parmenio Medina. Las circunstancias y el móvil del ataque aún deben ser esclarecidos por las autoridades.

Créditos: Diario Extra. Enviado desde WhatsApp

https://t.co/Zea0TnEcZa — Maibort Petit (@maibortpetit) November 16, 2026

Οι δράστες τον πυροβόλησαν «εννιά ή δέκα φορές», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας δικαστικών ερευνών Βλαντίμιρ Μουνιός.

Ο δημοσιογραφικός σύλλογος στην Κόστα Ρίκα καταδίκασε τη δολοφονία, απαιτώντας να διενεργηθεί «ταχεία έρευνα» για την υπόθεση. «Καταδικάζουμε τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καμίλο Ροδρίγκες στην Κόστα Ρίκα, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου. Απαιτούμε από τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση άμεσα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ακόλουθη ανακοίνωση.

🚨 Costa Rica 🇨🇷

Condenamos el asesinato del periodista Camilo Rodríguez en Costa Rica, ocurrido la tarde de este lunes 16 de noviembre.

Exigimos a las autoridades investigar el caso con celeridad.

Lea nuestro pronunciamiento 📃

Cc.: @ColperCR https://t.co/k5omZ9bjCe — Red Centroamericana Periodistas, ARCP (@PeriodistasCA) November 17, 2026

Ο γενικός εισαγγελέας Κάρλο Ντίας ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα.

#País

🇨🇷 COSTA RICA: El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, se refiere al asesinato del periodista Camilo Rodríguez, la tarde de este lunes.

“Se hará investigación exhaustiva para poder determinar quiénes fueron los autores materiales pero también los intelectuales “. https://t.co/knbf8CBMZG — NoticiasCartago (@notiscartago) November 17, 2026

«Όλα δείχνουν ότι σκοπός ήταν να φιμωθεί φωνή διαφωνούντα στην Κόστα Ρίκα, κάποιος που αποκάλυπτε πληροφορίες για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρόεδρος του δημοσιογραφικού συλλόγου Γιανάνσι Νογκέρα.

Τον Αύγουστο του 2025, η νυν πρόεδρος Λάουρα Φερνάντες είχε μηνύσει τον Καμίλο Ροδρίγκες για συκοφαντική δυσφήμιση, διότι υποστήριζε πως το σπίτι της οικοδομήθηκε με χρήματα που της έδωσε διακινητής ναρκωτικών.

«Αυτό που έγινε στη χώρα μας αποτελεί επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης», σχολίασε η πρόεδρος Φερνάντες.

Η πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Ο ίδιος ωστόσο είχε διαψεύσει την κατηγορία.

Το AFP σημειώνει πως η Κόστα Ρίκα υποχώρησε φέτος δυο θέσεις στην κατάταξη ως προς την ελευθερία του Τύπου που καταρτίζεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), είναι πλέον 38η από τις 180 που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο.

Ο δημοσιογράφος, τον οποίο δεν απασχολούσε κανένα μέσο ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, είχε επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία με μικρό κόμμα στις εκλογές του 2022, όμως η δικαιοσύνη απέρριψε την εγγραφή του εξαιτίας σφαλμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, η Κόστα Ρίκα μετατράπηκε από απλό τμήμα οδών διακίνησης ναρκωτικών σε εφοδιαστικό κόμβο των καρτέλ.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο κράτος της κεντρικής Αμερικής έφθασε το 2025 τις 16,8 ανά 100.000 κατοίκους.