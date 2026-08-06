Οι Αρχές στην Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως διενεργείται έρευνα σε βάρος 100 και πλέον αστυνομικών, μετά την αποκάλυψη έκθεσης που τους φέρει να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Δεν θα ανεχτούμε καμιά μορφή διαφθοράς (…) στις δυνάμεις επιβολής της τάξης», τόνισε η πρόεδρος του κράτους της κεντρικής Αμερικής Λάουρα Φερνάντες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την οποία γνωστοποίησε την έρευνα.

Εσωτερικό έγγραφο της υπηρεσίας πληροφοριών και εγκληματολογικών αναλύσεων του υπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας αναφερόταν ονομαστικά σε 116 αστυνομικούς που φέρονταν να συνδέονται με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου αλκοόλ.

Η έκθεση αυτή, το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψε χθες η εφημερίδα La Nación, είχε διαβιβαστεί τη 14η Απριλίου σε δύο συνεργάτες του πρώην προέδρου Ροδρίγο Τσάβες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ορισμένοι αστυνομικοί προσέφεραν προστασία σε κακοποιούς και συντόνιζαν μυστικές αποπροσγειώσεις αεροσκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά.

«Δεν θα αφήσουμε μια χούφτα επίορκων να μιαίνει την τιμή των θαρραλέων και έντιμων αστυνομικών της Κόστα Ρίκα», διαβεβαίωσε η Φερνάντες.

Σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η δεξιά αρχηγός του κράτους ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Μάιο, με την υποστήριξη του προκατόχου και μέντορά της Ροδρίγο Τσάβες, που παραμένει στην κυβέρνηση — έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Οικονομικών.

Η πρόεδρος υποσχέθηκε να εφαρμόσει πολιτική πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια, η Κόστα Ρίκα έπαψε να είναι η ασφαλέστερη χώρα της κεντρικής Αμερικής, καθώς εντάθηκε η δράση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην επικράτειά της.

Το 2025, κατέγραψε δείκτη ανθρωποκτονιών που ανήλθε σε 16,8 ανά 100.000 κατοίκους.